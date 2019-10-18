ترقية الملازم عبد الرحمن السياري إلى رتبة نقيب

سليمان القحطاني(صدى):

قلد قائد قاعدة طيران الحرس الوطني اللواء طيار ركن فهد بن عبد الله بن سعيدان، الملازم طيار عبد الرحمن بن صالح السياري إلى رتبة نقيب.

وأعرب النقيب السياري عن عظيم شكره وامتنانه، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.

وصحيفة « صدى » بدورها تتقدم بالتهنئة إلى النقيب عبد الرحمن السياري بمناسبة الترقية، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد وان تكون الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء