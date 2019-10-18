حقيقة التصرفات المسيئة والخارجة خلال حفلات موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة المقاطع المسيئة والخارجة التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل أنها حدثت خلال فاعليات وحفلات موسم الرياض.

وأشارت الهيئة عبر حسابها على موقع “تويتر”، “تنتشر العديد من الإشاعات عن موسم الرياض من دول مجاورة عبارة عن مقاطع فيديو لتصرفات مسيئة في حفلات وفعاليات أقيمت خارج المملكة والإدعاء انها ضمن موسم الرياض كمحاولة لإفشال الموسم وإرباك المواطنين وتجيّش الرأي العام”.

ودعت الهيئة لأخذ الحذر من تداولها، واختتمت الهيئة التغريدة بوسم تأكد لوطنك وتم تضمين الحساب الرسمي لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.