بالفيديو.. هجوم حاد على مشاعل الشحي بعد ظهورها بلا حجاب!
نشرت الفنانة الإمارتية مشاعل الشحي فيديو مثير للجدل تحدثت فيه إلى جمهورها دون حجاب ما أثار حفيظة الجميع لقرارها المفاجئ بالتخلي عنه .
ووجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوم حاد على “الشحي ” متهمين إياها بالتلاعب بالحجاب خاصةً أنها ليست المرة الأولى التي تكشف فيها عن جزء من شعرها أما هذه المرة فكشفت عن شعرها كاملاً .
ولم توضح الفنانة الإماراتية سبب قرارها المفاجئ إلا أنها بدت سعيدة في الفيديو وأنها لن تعود للحجاب كما خلعته وعادت سابقاً .
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