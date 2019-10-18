بالفيديو.. هجوم حاد على مشاعل الشحي بعد ظهورها بلا حجاب!

أبوظبي(صدى):

نشرت الفنانة الإمارتية مشاعل الشحي فيديو مثير للجدل تحدثت فيه إلى جمهورها دون حجاب ما أثار حفيظة الجميع لقرارها المفاجئ بالتخلي عنه .

ووجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوم حاد على “الشحي ” متهمين إياها بالتلاعب بالحجاب خاصةً أنها ليست المرة الأولى التي تكشف فيها عن جزء من شعرها أما هذه المرة فكشفت عن شعرها كاملاً .

ولم توضح الفنانة الإماراتية سبب قرارها المفاجئ إلا أنها بدت سعيدة في الفيديو وأنها لن تعود للحجاب كما خلعته وعادت سابقاً .