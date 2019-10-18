المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة يتأهل لنهائي بريزبن 2019

ماجد محمد(صدى):

نجح المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات لـ ” ذوي الإعاقة الذهنية ” في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب العالمية الخامسة ” بريزبن 2019 ” .

وجاء ذلك بعد تغلبه على منتخب فرنسا بنتيجة ” 7 – 4 ” ، على صالة مجمع سليمان الرياضي في مدينة بريزبن الأسترالية.

وحل المنتخب الوطني في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بعد أن حقق انتصاراين وتعادل وحيد برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن البرتغال متصدر المجموعة.

يُذكر أن دورة الألعاب العالمية الخامسة تُقام في مدينة بريزبن الأسترالية وتستمر حتى 20 من شهر أكتوبر الجاري.