المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة يتأهل لنهائي بريزبن 2019
نجح المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات لـ ” ذوي الإعاقة الذهنية ” في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب العالمية الخامسة ” بريزبن 2019 ” .
وجاء ذلك بعد تغلبه على منتخب فرنسا بنتيجة ” 7 – 4 ” ، على صالة مجمع سليمان الرياضي في مدينة بريزبن الأسترالية.
وحل المنتخب الوطني في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بعد أن حقق انتصاراين وتعادل وحيد برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن البرتغال متصدر المجموعة.
يُذكر أن دورة الألعاب العالمية الخامسة تُقام في مدينة بريزبن الأسترالية وتستمر حتى 20 من شهر أكتوبر الجاري.
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