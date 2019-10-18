افتتاح الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 3 مباريات

ماجد محمد(صدى):

يشهد اليوم الجمعة افتتاح مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بثلاث مباريات.

حيث تأتي المباراة الأولى بين العدالة والفتح، وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية تأتي بين الهلال وضمك، حيث تُقام المباراة في تمام السادسة وخمس دقائق، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويأمل الهلاليون في هذه المباراة مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والحفاظ على صدارة المسابقة، في حين يسعى ضمك لتعديل نتائجه والابتعاد عن مؤخرة الدوري.

أما المباراة الثالثة فهي بين الأهلي والتعاون، وتُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويأمل الأهلاويون في هذه المباراة لمواصلة تحقيق النتائج الجيدة ومطاردة الهلال على المركز الأول.