سفارة المملكة في بيروت تحذر المواطنين من التواجد في أماكن التظاهرات 

بيروت(صدى):

دعت سفارة المملكة في بيروت اليوم الجمعة، مواطنيها من التواجد في أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”:” “نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات”. كما زودت مواطنيها بأرقام التواصل في حالة الطوارئ”.

وتشهد بيروت وبعض البلدات في أرجاء لبنان الخميس تظاهرات عارمة احتجاجا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.