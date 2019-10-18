احذر.. النوم على البطن يسبب مشاكل صحية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء، أن وضعية الاستلقاء على البطن، تعتبر من أكثر الوضعيات ضرراً للجسم، وخاصة منطقة الظهر، لأنها يمكن أن تغير المنحنيات الطبيعية للعمود الفقري، بسبب الضغط المطبق على الجسم.

ولفت خبراء إلي ثلاثة أسباب لتجنب الاستلقاء على البطن، ومن أبرزها أولا.. إجهاد العمود الفقري: يمكن أن تؤدي هذه الوضعية إلى توتر العمود الفقري والإصابة بآلام الظهر والعنق والمفاصل، وبما أن العمود الفقري يحمي نظامنا العصبي، الذي يتحكم بجميع وظائف الجسم، فإن أي اضطراب في العمود الفقري يمكن أن يؤدي إلى وظيفة غير طبيعية للجسم.

ثانيا.. إلحاق الضرر بصحة الأمعاء: تؤدي وضعية الاستلقاء على البطن إلى ممارسة الكثير من الضغط على أسفل الظهر، مما يؤدي إلى مشاكل صحية في الأمعاء مثل الإمساك.

ثالثا.. مشاكل في التنفس: عندما تكون مستلقياً على بطنك، فأنت في الواقع ترقد على عضلة التنفس الأساسية والحجاب الحاجز. إن الضغط الشديد عليهما يمنعك من أخذ أنفاس كاملة.