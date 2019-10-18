 11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا 

باريس(صدى):

ضبطت أجهزة المخابرات الفرنسية رجل بتهمة التخطيط لشن هجوم على غرار الهجمات التي نفذت بطائرات على مركز التجارة العالمي في نيويورك في سبتمبر 2001.

وقتل متخصص في تكنولوجيا المعلومات للاشتباه في تعاطفه مع المتشددين، 3 ضباط وموظفاً مدنياً قبل أن يطلق عليه ضابط شرطة النار ليرديه قتيلاً.

وأبان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير لتلفزيون فرنسا 2 «قبل الهجوم الأخير مباشرة كانت هناك 60 محاولة شروع في هجمات منذ عام 2013».

وأشار «ألقت أجهزة مخابراتنا القبض على شخص استلهم أحداث 11 سبتمبر والطائرات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي».