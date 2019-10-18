بالفيديو.. انقلاب مركبة شاب مارس التفحيط في منتزه به أطفال برابغ

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو قيام شخص في أحد منتزهات محافظة رابغ بممارسة التفحيط معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر .

وأظهر المقطع قائد مركبة معدلة معه شخص آخر يقوم بالتفحيط في المنتزه الذي تصادف فيه وجود أطفال ومواطنين ، لتنقلب المركبة فجأة ثم خرج منها قائدها .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو مطالبين بمحاسبة الشابين اللذين استهترا لمنع انتشار التفحيط في ظل تنافس كثير من المراهقين والشباب عليه بلا مراعاه لخطورته .