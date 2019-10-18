  • الجمعة 18

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. انقلاب مركبة شاب مارس التفحيط في منتزه به أطفال برابغ

بالفيديو.. انقلاب مركبة شاب مارس التفحيط في منتزه به أطفال برابغ

بالفيديو.. انقلاب مركبة شاب مارس التفحيط في منتزه به أطفال برابغ
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو قيام شخص في أحد منتزهات محافظة رابغ بممارسة التفحيط معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر .

وأظهر المقطع قائد مركبة معدلة معه شخص آخر يقوم بالتفحيط في المنتزه الذي تصادف فيه وجود أطفال ومواطنين ، لتنقلب المركبة فجأة ثم خرج منها قائدها .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو مطالبين بمحاسبة الشابين اللذين استهترا لمنع انتشار التفحيط في ظل تنافس كثير من المراهقين والشباب عليه بلا مراعاه لخطورته .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 45 دقيقة

هععععع..يستاهل
ابك يبا يستعرض…
بس جاهم صاروخ ارض ارض من عين أشهب ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *