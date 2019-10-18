5 وصفات طبيعية لترطيب الشفاه ومنع تشققها خلال الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير تجميل عن وصفات طبيعية لترطيب الشفاه ومنع تشققها خلال فصل الشتاء، من أبرزها أولا.. السكر: يعد السكر مكونًا طبيعيًا رائعًا لهذه المهمة، فقط اخلطيه مع زيت مرطب مثل الجوجوبا أو الزيتون، حتى لا يكون قاسيًا على الشفاه، وعليكِ أيضا أن تتذكرى أن جلد الشفاه رقيق وهش، فعليك تقشيره برفق لمدة 30 ثانية، ثم شطفه جيدًا، وكررى هذه العملية من مرة إلى مرتين فى الأسبوع.

ثانيا.. البابايا والعسل: العسل الخام هو مصدر طبيعى لحمض هيدروكسى، فهو يقشر دون أن يكون قاسياً بشكل مفرط، كما أن البابايا يعد مصدرًا رائعًا للإنزيمات الطبيعية التى تساعد على التخلص من تشقق الشفاه، مما يجعلها أكثر نعومة رطوبة.

تهرس البابايا الناضجة مع العسل جيدًا ويوضع الخليط على الشفاه، واتركيه لفترة ثم اشطفيه جيدًا.

ثالثا.. أكسيد الزنك: الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس تسبب الكثير من الأضرار للشفاه، أكثر من غيرها فى الوجه، لذلك يمكنك استخدام مرهم أكسيد الزنك الآمن مع الشفاه لحمايتها من أشعة الشمس.

رابعا.. الزيوت الطبيعية: يمكنك استخدام العديد من الزيوت الطبيعية مثل زيت اليزتون والجوجوبا والأفوكادو فى ترطيب شفتيك بشكل مباشر والتخلص من تشققها فى الشتاء، فالزيوت الطبيعية تحتوى على العديد من الفوائد للجلد.

خامسا.. فيتامين eوi: زيوت الترطيب ستساعدك فى الوصول لهدفك ، ولكن إذا كنت ترغب في إضافة دفعة إضافية ، فأنت بحاجة إلى إضافة بعض فيتامين eوفيتامين يساعدان على تهدئة البشرة.