نجم مانشستر سيتي يتقدم لخطبة صحافية على الملعب والأخيرة تستعين بـ «رونالدو»
شهد ملعب كييف الأوكراني الأولومبي موقف فريد من نوعه بعدما تقدم لاعب المنتخب الأوكراني ونجم مانشستر سيتي ألكسندر زينتشكو بالزواج من صحافية رياضية بعد تأهل منتخب بلاده لكأس أوروبا 2020 .
واستغل اللاعب الفرصة وتقدم لفتاته وهو يجثو على ركبتيه بين باقات ضخمة من الورود ليقوللها ” أهم نعم في حياتي ” .
واستعانت الصحفية الرياضية ” فلادا سيدان ” بطريقة لاعبها المفضل “رونالدو ” لترد على ” زينتشكو” حيث نشرت صورة تجمعها معه على “إنستجرام ” لترد على طريقة رونالدو المعروفة عند تسجيله الأهداف ، قائلة باللغة البرتغالية ” أي نعم ” .
اترك تعليقاً