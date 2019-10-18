نجم مانشستر سيتي يتقدم لخطبة صحافية على الملعب والأخيرة تستعين بـ «رونالدو»

نواف السالم(صدى):

شهد ملعب كييف الأوكراني الأولومبي موقف فريد من نوعه بعدما تقدم لاعب المنتخب الأوكراني ونجم مانشستر سيتي ألكسندر زينتشكو بالزواج من صحافية رياضية بعد تأهل منتخب بلاده لكأس أوروبا 2020 .

واستغل اللاعب الفرصة وتقدم لفتاته وهو يجثو على ركبتيه بين باقات ضخمة من الورود ليقوللها ” أهم نعم في حياتي ” .

واستعانت الصحفية الرياضية ” فلادا سيدان ” بطريقة لاعبها المفضل “رونالدو ” لترد على ” زينتشكو” حيث نشرت صورة تجمعها معه على “إنستجرام ” لترد على طريقة رونالدو المعروفة عند تسجيله الأهداف ، قائلة باللغة البرتغالية ” أي نعم ” .