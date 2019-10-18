بالفيديو.. لحظة إطلاق صواريخ نووية روسية بمناورات عسكرية

موسكو(صدى):

كشف مقطع فيديو تفاصيل مناورات روسيا الأخيرة التي عرفت بـ “مناورات الرعد 2019 ” والتي شهدت إطلاق 16 صاروخ خلال تدريبات عسكرية روسية .

وأظهر مقطع فيديو تفاصيل العملية حتى لحظة إطلاق الصواري والتي جاءات بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت مسمى ” الحقيبة النووية ” لرفع جاهزية القوات الروسية .

و نشرت وسائل إعلام روسيا العمليات مشيرة أنه تم إطلاق صواريخ “إسكندر ” ، و”يارس ” ، وصواريخ من قاذفات “تو-95إم إس” ، مع مشاركة 12 ألف جندي .