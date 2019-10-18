  • الجمعة 18

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. لحظة إطلاق صواريخ نووية روسية بمناورات عسكرية

بالفيديو.. لحظة إطلاق صواريخ نووية روسية بمناورات عسكرية

بالفيديو.. لحظة إطلاق صواريخ نووية روسية بمناورات عسكرية
موسكو(صدى):

كشف مقطع فيديو تفاصيل مناورات روسيا الأخيرة التي عرفت بـ “مناورات الرعد 2019 ” والتي شهدت إطلاق 16 صاروخ خلال تدريبات عسكرية روسية .

وأظهر مقطع فيديو تفاصيل العملية حتى لحظة إطلاق الصواري والتي جاءات بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت مسمى ” الحقيبة النووية ” لرفع جاهزية القوات الروسية .

و نشرت وسائل إعلام روسيا العمليات مشيرة أنه تم إطلاق صواريخ “إسكندر ” ، و”يارس ” ، وصواريخ من قاذفات “تو-95إم إس” ، مع مشاركة 12 ألف جندي .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *