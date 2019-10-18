وزير خارجية البحرين: قطر تلعب دورا لمحاولة عرقلة الحل بـ اليمن

المنامة(صدى):

صرح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بأن قطر تلعب دورًا في محاولة عرقلة الحل في اليمن.

وعن ذلك، قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: ” الدور الذي تلعبه قطر في اليمن لن ينجح، لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني، وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه ” .

حيث أشار إلى أن قطر تلعب دورًا في عرقلة أمور كثيرة ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا وتونس والبلدان الخليجية، وفي العراق، وذلك وفقًا لتصريحاته بـ ” الشرق الأوسط ” .

وأوضح وزير الخارجية البحريني أن اقتراب توقيع اتفاقية بين الشرعية والجنوب في اليمن قفزة كبيرة إلى الأمام، فيما يتعلق بالاستقرار المستقبلي لليمن.