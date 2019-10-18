وزير خارجية البحرين: قطر تلعب دورا لمحاولة عرقلة الحل بـ اليمن
صرح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بأن قطر تلعب دورًا في محاولة عرقلة الحل في اليمن.
وعن ذلك، قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: ” الدور الذي تلعبه قطر في اليمن لن ينجح، لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني، وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه ” .
حيث أشار إلى أن قطر تلعب دورًا في عرقلة أمور كثيرة ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا وتونس والبلدان الخليجية، وفي العراق، وذلك وفقًا لتصريحاته بـ ” الشرق الأوسط ” .
وأوضح وزير الخارجية البحريني أن اقتراب توقيع اتفاقية بين الشرعية والجنوب في اليمن قفزة كبيرة إلى الأمام، فيما يتعلق بالاستقرار المستقبلي لليمن.
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