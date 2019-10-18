لتحديث نتائجها المالية.. «أرامكو» تعتزم تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي

علي القحطاني(صدى):

كشف مصدران مطلعان أن شركة ” أرامكو ” السعودية تعتزم تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي؛ لأنها تريد تحديث نتائجها المالية للربع الثالث.

وعن ذلك، قالت المصادر: ” هم يريدون عمل كل ما في وسعهم للوصول إلى القيمة المستهدفة، ونتائج قوية بعد الهجوم ستجعلهم في وضع أقوي ” ، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” رويترز ” .

ومن المرجح أن تعلن أرامكو رسميًا الأسبوع القادم خطتها؛ لإطلاق طرحها العام الأولي الذي من المحتمل أن تجمع فيه 20 مليار دولار.