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  3. لتحديث نتائجها المالية.. «أرامكو» تعتزم تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي

لتحديث نتائجها المالية.. «أرامكو» تعتزم تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي

لتحديث نتائجها المالية.. «أرامكو» تعتزم تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي
علي القحطاني(صدى):

كشف مصدران مطلعان أن شركة ” أرامكو ” السعودية تعتزم تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي؛ لأنها تريد تحديث نتائجها المالية للربع الثالث.

وعن ذلك، قالت المصادر: ” هم يريدون عمل كل ما في وسعهم للوصول إلى القيمة المستهدفة، ونتائج قوية بعد الهجوم ستجعلهم في وضع أقوي ” ، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” رويترز ” .

ومن المرجح أن تعلن أرامكو رسميًا الأسبوع القادم خطتها؛ لإطلاق طرحها العام الأولي الذي من المحتمل أن تجمع فيه 20 مليار دولار.


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