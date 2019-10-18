مخاوف «فولفو» تتفاقم مع اقتراب 2020

ستوكهولم(صدى):

توقع الخبراء توجه شركة فولفو السويدية لصناعة الشاحنات والتي تعد أكبر شركة في العالم إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة .

جاء ذلك بعد تفاقم مخاوف فولفو من تراجع مبيعاتها في أسواقها الرئيسية بالولايات المتحدة وأوروبا العام المقبل ، وهو ما سيدفعها بالطبع للبحث عن أسواق يزيد فيها معدل الطلب .

وأرجع الخبراء مخاوف “فولفو” إلى التوترات التجارية الحالية التي دفعت صندوق النقد الدولي لخفض توقعات النمو الإقتصادي .

ومع ذلك فقد استطاعت الشركة العملاقة تحقيق هامش الربح المستهدف عن العام الحالي والبالغ 10 % .

وكان الطلب على شاحنات “فولفو ” قد تراجع بالفعل خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة 45% مقارنةً بنفس الفترة من 2018 م .