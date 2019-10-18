طريقة بسيطة لتنعيم القدمين باستخدام الإسبرين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتعرض القدمين لكثير من العوامل التي تسبب جفافها وخشونتها خاصةً عند منطقة الكعبين ومع ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو المفتوحة .

ويؤكد خبراء التجميل أنه يجب عليكي التقليل من الأحذية المصنوعة من المواد الغير طبيعية ، مع اتباع وصفات طبيعية للعناية بالقديمن وتنعيمهما خاصةً مع زيادة الجفاف في فصل الشتاء .

وينصح الخبراء بوصفة الأسبرين مع عصير الليمون وذلك من خلال الخطوات التالية :

1-اطحني 4 حبات إسبرين .

2-ضعي بودرة الإسبرين مع عصير الليمون وقليل من الماء الفاتر لتحصلي على قوام مناسب .

3-ضعي الخليط على الكعبين لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي كعبيك بالماء الفاتر ، وستشعرين بالفراق خاصةً مع التكرار .