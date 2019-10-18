6 نصائح هامة لكي لا يُولد طفلك عصبيا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض الأمهات من عصبية أطفالهم وكثرة بكائهم خاصةً في الشهور الأولى ما يضر بالطفل والأم معاً .

ويؤكد الأطباء أن عادات الأم وحالتها المزاجية خلال فترة الحمل لها دور كبير في شخصية الطفل بعد الولادة ، لذا يجب عليكي اتباع النصائح التالية لكي تتجنبي العصبية في مولودك :

1-اهتمي بحالتك النفسية وليس بغذائك فقط خلال فترة الحمل ، ولا تدعي نفسك فريسة للمشاعر السلبية لأنها تؤثر مباشرة ً على طفلك .

2-مارسي التمارين الرياضية الفيفة مثل المشي ، لتقللي من التوتر .

3-اشربي ثلاثة لترات من المياه يومياً ، لأن الجفاف يصيب الحامل وجنينها بالتوتر .

4-تجنبي الإجهاد في الأعمال المنزلية وكثرة الأعباء حتى لو تركتي بعض المهام ، فصحتك الجسدية والنفسية أهم من أي شئ .

5- نامي 8 ساعات يومياً لراجة جسمك وأعصابك وراحة جنينك أيضاً الذي يشعر بكي مباشرةً .

6-ابتعدي عن الحزن والقلق واحرصي على الترفيه والهدوء .