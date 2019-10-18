«الطيران المدني» تصدر القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة اللوجستية بمطار الملك خالد الدولي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدارها القواعد التنفيذية؛ لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بـ ” مطار الملك خالد ” الدولي بالرياض.

وعن هذه القواعد، فإنها تشمل ” الأحكام العامة ” من تعاريف للمصطلحات والعبارات، و” أعمال إدارة المنطقة ” لتطويرها والإشراف عليها.

كما تتضمن أيضًا ” أحكام التراخيص ” و ” أحكام التأجير ” للوحدات الإيجارية في المنطقة؛ بعد تهيئتها وتطوير بنيتها التحتية.

واشتملت القواعد أيضًا على ” أحكام الاستقدام والعمل ” عبر تقديم طلب للهيئة و” أحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت ،” حيث تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة على منشآت العملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين في المنطقة وتفتيشها.

يُذكر أنه صدر أمر ملكي بالموافقة على المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في 21 أكتوبر 2018، ويُتوقع أن تسهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة.