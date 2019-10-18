قادة الاتحاد الأوروبي يدينون الأعمال العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا

بروكسل(صدى):

أدان قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين على مستوى القمة في بروكسل الأعمال العسكرية الأحادية التي تقوم بها تركيا في شمال شرقي سوريا.

وأشار القادة الأوروبيين – وفق بيان صادر عن القمة – إلى أن تلك الأعمال العسكرية الأحادية تتسبب في معاناة إنسانية غير مقبولة، وتقوض الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وتهدد الأمن الأوروبي بشدة.

وسجل المجلس الأوروبي الإعلان الصادر بين الولايات المتحدة وتركيا حول وقفة لجميع العمليات العسكرية. وحث مرة أخرى تركيا على إنهاء عملها العسكري، وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي.

وأوضح البيان أنه وبعد استنتاجات المجلس المؤرخة 14 أكتوبر 2019 ، يشير المجلس إلى أن الدول الأعضاء قررت وقف ترخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا.