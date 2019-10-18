مشروع عملاق على أرض القنصلية الأمريكية السابق بجدة

نايف السالم(صدى):

تسلمت وزارة المالية ممثلة في هيئة عقارات الدولة، أرض القنصلية الأمريكية السابق بجدة والمباني المقامة عليها؛ استعدادًا لمشروع حيوي عملاق.

وأكدت مصادر أن الوزارة تستعد لتسليم الأرض لصندوق الاستثمارات العامة؛ تمهيدًا لإقامة مشروع حيوي عملاق عليها، إذ تبلغ مساحتها أكثر من 121 ألف متر مربع.

وأوضحت أنه تم توقيع التسلم والتسليم بين القنصل العام للولايات المتحدة في جدة راين كليها ومندوبيْ هيئة عقارات الدولة، إذ انتقلت القنصلية الأمريكية إلى مقرها الجديد بحي المحمدية في 22 سبتمبر 2019، وذلك بعد أكثر من 65 عامًا في المقر القديم.

وتتميز هذه الأرض بموقع استراتيجي يطل على 4 شوارع رئيسية، إذ يحدها من الجنوب شارع فلسطين، ومن الشرق شارع حائل، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع الحمراء.