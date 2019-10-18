احذر.. علاج ارتفاع ضغط الدم يعرضك للانتحار

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة علاقة علاج ارتفاع ضغط الدم بالانتحار، مؤكدة أن أكثر العقاقير شيوعًا في علاج ارتفاع ضغط الدم تؤدي إلى الانتحار بنسبة 60% عمن يتناولون العلاجات البديلة.

وأوضحت الدراسة أن الذين يتناولون مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن ARBs أكثر عرضة للخطر مقارنة مع أولئك الذي يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين «مثبطات ACE».

وأضافت أن كلا الدواءين يعملان عن طريق تخفيف الأوعية الدموية، وهما العلاجان الأساسيان للمرضى دون سن 55 عامًا، لافتة إلى أن الأنواع الأكثر شيوعًا من مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن تشمل كلا من candesartan وirbesartan وlosartan وvalsartan وolmesartan.

كما أشارت الدراسة إلى أنه كان يعتقد أن آثار هذه الأدوية الجانبية تنحصر في الدوخة والصداع وأعراض تشبه الإنفلونزا، ولكن أكد أحد أن النتائج تشير إلى أن استخدام مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن يزيد بشكل كبير من خطر الانتحار مقارنة بمستخدمي مثبطات ACE بين البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 عامًا.

ومن جانبها، فندت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، حقيقة هذه النتائج، مؤكدة أن مضادات مستقبلات الأنجيوتينسن ARBs، هي علاج آمن وفعال، قائلة «وسنقوم بتقييم هذه الدراسة بعناية، وننصح المرضى بعدم التوقف عن تناول الدواء».