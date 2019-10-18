حكم إنصات من كان خارج المسجد ويبلغه خطبة الجمعة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، عن مدى ضرورة الإنصات للخطبة لمن كان خارج المسجد وقت خطبة الجمعة ويبلغه صوت الخطيب.

وأوضح «المصلح» في مقطع فيديو، أن من كان خارج المسجد وقت خطبة الجمعة ويبلغ صوت الخطيب يجب عليه الإنصات، ولكن بشرط أن يكون في مكان يصح الصلاة به.

وأضاف أنه إذا لم يكن الشخص يصله صوت الخطبة ولكنه في مكان لا يصح له بالصلاة فيه، فليس عليه الإنصات للخطبة والامتناع عن الكلام.