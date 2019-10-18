حكم إنصات من كان خارج المسجد ويبلغه خطبة الجمعة (فيديو)
كشف الشيخ خالد المصلح، عن مدى ضرورة الإنصات للخطبة لمن كان خارج المسجد وقت خطبة الجمعة ويبلغه صوت الخطيب.
وأوضح «المصلح» في مقطع فيديو، أن من كان خارج المسجد وقت خطبة الجمعة ويبلغ صوت الخطيب يجب عليه الإنصات، ولكن بشرط أن يكون في مكان يصح الصلاة به.
وأضاف أنه إذا لم يكن الشخص يصله صوت الخطبة ولكنه في مكان لا يصح له بالصلاة فيه، فليس عليه الإنصات للخطبة والامتناع عن الكلام.
من كان خارج المسجد وقت خطبة الجمعة ويبلغه صوت الخطيب هل يجب عليه الإنصات#يوم_الجمعة#خالد_المصلح#دروس_المصلح#برامج_المصلح#خطب_المصلح#فتاوى_المصلح#الشيخ_المصلح@Dr_almosleh pic.twitter.com/PqwejEv6Qf
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) October 18, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84833 ] نشر منذ 38 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
,, من علمكم نستفيد ، زادكم الله علماً وزادنا فهماً وفائده ,, آمين ,