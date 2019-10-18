طقس الجمعة.. الأمطار تواصل السقوط في بعض مناطق المملكة

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، حالة الطقس المتوقع اليوم الجمعة، في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وقالت الهيئة في بيانها اليومي، إنه من المتوقع أن يكون الطقس حارًا على شمال غرب المملكة، ومعتدل فوق الجبال الجنوبية.

وأضافت الهيئة أنه الأمطار الرعدية ستواصل السقوط على بعض المناطق في عسير وجازان في فترة الظهيرة، على أن تمتد بعد ذلك إلى تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأكدت الهيئة أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحسنًا في حالة الطقس، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل في الفترة المقبلة.