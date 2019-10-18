بالفيديو.. زحام مروري لحضور مسيرة بوليفارد في الرياض

عادل الحربي(صدى):

أدى الحضور الكثيف والضخم لمسيرة بوليفارد ضمن افتتاح موسم الرياض، إلى زحام شديد وتوقف في حركة السير عند مدخل المدينة.

ووثق أحد المواطنين مشاهد الزحام بمقطع فيديو، والذي ظهر به صفوف طويلة من السيارات عند مدخل المدينة، وسط شلل مروري تام لحركة سير المركبات.

وعلق المواطن على الفيديو قائلاً: «تمزحون.. ما في أمل للي يروح الرياض»، وذلك في إشارة منه لصعوبة دخول المدينة في الوقت الحالي.

يذكر أن مسيرة استعراضية عملاقة انطلقت مساء اليوم لمتابعة الافتتاح الكبير لموسم الرياض، وذلك بعد إطلاق الألعاب النارية في تمام التاسعة مساءًا.