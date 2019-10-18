بالفيديو.. زحام مروري لحضور مسيرة بوليفارد في الرياض
أدى الحضور الكثيف والضخم لمسيرة بوليفارد ضمن افتتاح موسم الرياض، إلى زحام شديد وتوقف في حركة السير عند مدخل المدينة.
ووثق أحد المواطنين مشاهد الزحام بمقطع فيديو، والذي ظهر به صفوف طويلة من السيارات عند مدخل المدينة، وسط شلل مروري تام لحركة سير المركبات.
وعلق المواطن على الفيديو قائلاً: «تمزحون.. ما في أمل للي يروح الرياض»، وذلك في إشارة منه لصعوبة دخول المدينة في الوقت الحالي.
يذكر أن مسيرة استعراضية عملاقة انطلقت مساء اليوم لمتابعة الافتتاح الكبير لموسم الرياض، وذلك بعد إطلاق الألعاب النارية في تمام التاسعة مساءًا.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 34 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد