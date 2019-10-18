مسعود أوزيل يحسم موقفه من الرحيل عن أرسنال

طلال الغامدي(صدى):

حسم الألماني مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال الإنجليزي، موقفه من الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية حول رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها يناير المقبل.

وقال «أوزيل» في تصريحات له، إنه يرتبط بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2021 ولا ينوي الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي، مؤكدًا استمراره في «الجانرز» حتى نهاية عقده.

وأضاف أن العديد من اللاعبين يمرون بظروف صعبة في مسيرتهم الكروية، ولا يجب أن يكون ذلك سببًا للهروب، مشيرًا إلى أنه لن يرحل عن أرسنال قبل انتهاء عقده.

وأشار إلى أنه كان حذر عند تجديد عقده مع أرسنال، مؤكدًا أنه كان يرغب في الاستمرار مع الفريق لأطول وقت ممكن للحفاظ على مستقبله وليس التجديد لعام أو عامين.

ومن ناحية أخرى، أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن ابتعاد أوزيل عن المشاركة في مباريات الفريق كانت بسبب عدم جاهزيته بعد سلسلة الإصابات الأخيرة التي تعرض لها، لكنه لم يستبعد إشراكه في الفترة المقبلة.

يذكر أن العديد من الصحف قد أكدت رحيل اللاعب الألماني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بعد تلقيه العديد من العروض في الوقت الحالي من أندية أوروبية وأسيوية.