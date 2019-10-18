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بالفيديو.. مشاجرة نسائية في مجمع الأفينوز بالكويت

بالفيديو.. مشاجرة نسائية في مجمع الأفينوز بالكويت
خالد الظفيري(صدى):

في واقعة غريبة، نشبت مشاجرة بين مجموعة من السيدات داخل مجمع الأفينوز بالكويت.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المشاجرة النسائية، إذ اجتمع عدة سيدات وأصبحن يوجهن الضربات بالأيدي لبعضهن.

وحاول المارة من الرجال والسيدات إنهاء هذا الشجار العنيف، وفقًا لما ظهر في الفيديو.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29633 ] نشر منذ 19 دقيقة

ما فيه داعي لصياح كل منكن تضرب الاخرى بهدؤ وبلا صياح

[ عدد التعليقات: 6070 ] نشر منذ 18 دقيقة

غباء و قلة تربية و الله عيب

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