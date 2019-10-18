بالفيديو.. مشاجرة نسائية في مجمع الأفينوز بالكويت
في واقعة غريبة، نشبت مشاجرة بين مجموعة من السيدات داخل مجمع الأفينوز بالكويت.
ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المشاجرة النسائية، إذ اجتمع عدة سيدات وأصبحن يوجهن الضربات بالأيدي لبعضهن.
وحاول المارة من الرجال والسيدات إنهاء هذا الشجار العنيف، وفقًا لما ظهر في الفيديو.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29633 ] نشر منذ 19 دقيقة
ما فيه داعي لصياح كل منكن تضرب الاخرى بهدؤ وبلا صياح
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6070 ] نشر منذ 18 دقيقة
غباء و قلة تربية و الله عيب