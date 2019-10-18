بالفيديو.. مشاجرة نسائية في مجمع الأفينوز بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

في واقعة غريبة، نشبت مشاجرة بين مجموعة من السيدات داخل مجمع الأفينوز بالكويت.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المشاجرة النسائية، إذ اجتمع عدة سيدات وأصبحن يوجهن الضربات بالأيدي لبعضهن.

وحاول المارة من الرجال والسيدات إنهاء هذا الشجار العنيف، وفقًا لما ظهر في الفيديو.