بالفيديو.. المظاهرات تجوب شوارع لبنان

بيروت(صدى):

اندلعت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية؛ رفضًا لفرض المزيد من الضرائب على الشعب وتنديدًا بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتظاهرات التي خرجة في عدة مدة لبنانية، مساء الخميس، ومنها الحمرا بالعاصمة بيروت.

وظهر في مقطع فيديو منتشر هتاف المشاركون «ثورة ثورة»، مؤكديين أن الضرائب الجديدة أثقلت كاهل المواطنين اللبنانيين.

وتأتي هذه التظاهرات بعد فترة قصيرة جدًا من الحرائق الضخمة التي نشبت في العديد من مناطق الغابات اللبنانية؛ ما أسفر عن عدد ضخم من الخسائر.