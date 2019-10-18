شقيق جوفينكو يعلق على أدائه مع الهلال

نواف السالم(صدى):

علق جيوسيبي شقيق الإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال، على مشاركة شقيقه في دوري المحترفين، مؤكدًا أنه يحرص على متابعة مباريات أخيه مع نادي الهلال.

وأوضح «جيوسيبي» لاعب نادي رافينا، أن شقيقه يُقدم مستويات مميزة مع الفريق، قائلًا «أتابعه عندما لا أكون مرتبطًا بالمباريات، أعرف مثلا أنه سيخوض قبل نهائي دوري أبطال آسيا ولقاء ديربي».

وأضاف «هو لاعب مهم ويقدم مستويات عالية كما فعل في إيطاليا وفي الدوري الأمريكي، وبالتالي كان طبيعيًا أن يكشف عن مهاراته في السعودية أيضًا، لأنه يمتلك كل الإمكانيات والمهارات للنجاح».

كما أشار إلى أن مهارة «جوفينكو» الحقيقة تظهر في الهجوم، معلقًا «في رأيي هو أكثر مهارة في الهجوم، ومهاراته الفنية رفيعة كمهاجم قوي وتؤهله للقيام بحسم المواقف، وأعتقد أن شقيقي أمامه 6 أو 7 سنوات أخرى في الملاعب، وهذا يعتمد على رغبته».

وخلال المقابلة، وجه رسالة إلى شقيقه، قائلًا «أعرف أنك معتاد على المواجهات الهامة، حظ سعيد وأرجو أن تتألق كما عودتنا»، متمنيًا التوفيق له من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا».