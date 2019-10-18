الهلال يفتح ملف تجديد عقد عبدالله المعيوف

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن فتح إدارة نادي الهلال ملف تجديد عقد حارس المرمى عبدالله المعيوف، والذي من المقرر انتهائه بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت المصادر أنه سيتم بدء مفاوضات التجديد مع «المعيوف» بعد الاستحقاق الآسيوي؛ للحصول على خدمات حارس المرمى لموسم جديد.

واستبعد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، الحارس عبدالله المعيوف من المشاركة في لقاء ضمك غدًا ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والدفع بزميله محمد الواكد لإراحته.

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