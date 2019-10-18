تركي آل الشيخ يعلن تبرُّعه بـ 8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لأسرة «الشريدة»

ماجد محمد(صدى):

تبرّع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، بشراء كل التذاكر المتبقية لمباراة الهلال وضمك والبالغ عددها ثمانية آلاف تذكرة.

وأكد آل الشيخ، أنه يتبرع بثمنها إلى جانب مبلغ مالي لأسرة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي الراحل عبدالله الشريدة.

وقال آل الشيخ : «سألت وقالوا بقي ٨٠٠٠ تذكرة أُعلن عن تبرعي فيها ومبلغ مالي لأسرة المرحوم عبدالله الشريدة رحمه الله … وهذا واجبي لكل من خدم الوطن».

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت في وقت سابق تنازلها عن حصة النادي من ريع المباراة والتي ستُقام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لصالح أسرة الشريدة.

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