بالفيديو.. آل الشيخ: والداي كانا يدخران المال ليسافران.. من كان يتخيل؟
ألقى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، كلمة ارتجالية حماسية في افتتاح موسم الرياض.
ورحب آل الشيخ بالحضور الغفير، مضيفًا: «من كان يتخيل أننا نرى كل هذه الأشياء في الرياض وفي بلادنا الحبيبة».
وتابع: «أن هذا الشيء كله ما كان بيصير، لولا قبل كل شيء توفيق الله، و وجود شخص في مقام ورؤية سمو الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».
وأوضح أنه في وقت سابق لم تتح لسكان الرياض الفرصة في عيش مثل هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن والداه كانا يدخران من الراتب ليسافران بهم إلى الخارج.
وانطلق مساء اليوم الخميس، موسم الرياض بفعاليات البوليفارد، والتي بدأت بمسيرة ضخمة تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة.
كلمة افتتاح #مسيرة_موسم_الرياض 🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/ACv0aZ1Hcx
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2019
الابهاوي[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 34 دقيقة
وانا كان والدي يشتغل في ترلا مرسيدس
ابها جيزان جده الرياض الكويت
وآخر الشهر يودينا مكه والمدينه
والحمد الله في قمة سعادتنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 987 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللهم في ليلة الجمعة المباركة أن ترينا فيه عجائب قدرتك.. اللهم استجب.