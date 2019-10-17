سعر فستان دينا الشربيني الذي أغضب السعوديين
أثار فستان الفنانة المصريّة دينا الشربيني، الجدل أثناء حضورها حفل” صناع الترفيه ” بالرّياض برفقة عمرو دياب قبل أيام قليلة.
وكان الفستان باهظ الثمن، إذْ يتراوح سعره من 2267 إلى 4795 دولارًا، وذلك بحسب المتجر الالكترونيّ الذي يبيعه، حيث يعود تصميمه للعلامة التجارية الفرنسيّة الشّهيرة “بالمان “.
وجاء الفستان مكشوف الصّدر، قصيرًا وباللّون الأسود، ولهُ ياقةٌ كلاسيكيّة من الستان وبكتف واحدة، وزيّنته بعقد وأقراط ماسيّة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43942 ] نشر منذ يومين
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شيخين1[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ يومين
يطيب ليش ماعزمنو هيفا وهبي وهيفا ماجك ورانيا يوسف عشان تكمل الرصة واقول امل النظر من جمالك يوم تلقاني
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5392 ] نشر منذ يومين
صناع الفساد وليس الترفيه حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط ولانحلال
اللهم من اراد نشر الفساد في مجتمعنا شل اطرافه وكف شره عنا