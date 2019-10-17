سعر فستان دينا الشربيني الذي أغضب السعوديين

أميرة خالد(صدى):

أثار فستان الفنانة المصريّة دينا الشربيني، الجدل أثناء حضورها حفل” صناع الترفيه ” بالرّياض برفقة عمرو دياب قبل أيام قليلة.

وكان الفستان باهظ الثمن، إذْ يتراوح سعره من 2267 إلى 4795 دولارًا، وذلك بحسب المتجر الالكترونيّ الذي يبيعه، حيث يعود تصميمه للعلامة التجارية الفرنسيّة الشّهيرة “بالمان “.

وجاء الفستان مكشوف الصّدر، قصيرًا وباللّون الأسود، ولهُ ياقةٌ كلاسيكيّة من الستان وبكتف واحدة، وزيّنته بعقد وأقراط ماسيّة.