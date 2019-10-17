تأجيل كلاسيكو إسبانيا بسبب الأوضاع في كتالونيا

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة إلى يوم الأربعاء 18 ديسمبر.

وقررت اللجنة، تأجيل مباراة الكلاسيكو كامب نو إلى يوم 18 ديسمبر، بسبب المظاهرات وأعمال الشغب في كتالونيا، إثر صدور أحكام بحبس 9 قادة سياسيين يطالبون باستقلال الإقليم.

وكان من من المفترض أن تقام المباراة يوم 26 أكتوبر، فيما كشفت تقارير صحفية أن الموعدين المقترحين للمباراة، هما: الرابع و18 ديسمبر المقبل في كامب نو.