إخلاء مستشفى بالمدينة بعد رصد شروخ وتصدعات فيه

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، عن رصد شروخ وتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار.

وأوضح المتحدث، أنه تم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والوقوف على الموقع، وتم إخلاء المبنى.

وأضاف: «تم تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل، ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة ».