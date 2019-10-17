هدف عبقري ليوسف الثنيان في مرمى الشباب عام 1414 هـ

الجمعة 18
أكتوبر
الفيلسوف أبويعقوب،أسطورة لم يأتي من يشبهه آداء ومهارة وخلق، ألى يومنا هذا في ملاعبنا،،مع إحترامي وتقديري للجميع..
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واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7775 ] نشر منذ 1 ساعة
الفيلسوف أبويعقوب،أسطورة لم يأتي من يشبهه آداء ومهارة وخلق، ألى يومنا هذا في ملاعبنا،،مع إحترامي وتقديري للجميع..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7775 ] نشر منذ 1 ساعة
الفيلسوف أبويعقوب،أسطورة لم يأتي من يشبهه آداء ومهارة وخلق، ألى يومنا هذا في ملاعبنا،،مع إحترامي وتقديري للجميع..