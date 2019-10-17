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أجنبي يزعم قرابته للملكة إليزابيث إثر علاقة غير شرعية

أجنبي يزعم قرابته للملكة إليزابيث إثر علاقة غير شرعية
لندن(صدى):

طالب فرنسي يُدعى ” فرانسوا غرافتيو “ العائلة الملكية البريطانية ، بالاعتراف به كوريث للعرش البريطاني، لأن جده هو الملك ادوارد الثامن الذي تخلى عن العرش، وبالتالي فهو ابن عم الملكة إليزابيث.

وحسب رواية فرانسوا كانت جدته ” ماري ليوني غرافتيو“ على علاقة عاطفية سرية مع الملك ادوارد الثامن، وأثمرت والده ” بيير ادوارد غرافتيو “.

وحاول فرانسوا مرتين إقناع العائلة الملكية في بريطانيا بالاعتراف به، وإخضاعه لتحليل ” دي إن إي “ لإثبات نسبه إليها، مؤكدا على أنه مستعد الآن للجوء إلى القضاء، للمطالبة بحقه.


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