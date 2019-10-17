جينيفر أنيستون تُشعل إنستغرام بسبب صورة

واشنطن(صدى):

أثارت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انضمت مؤخرا إلى موقع الصور “ إنستجرام ” ، حيث تابعها أكثر من 11.4 مليون شخص

وأصيب الموقع بخلل تقني، حيث لم يتمكن المستخدمون من متابعتها بسبب الوتيرة التصاعدية والمتسارعة.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك، المالكة لإنستغرام، في بيان : “ إننا ندرك أن بعض الأشخاص كانوا يواجهون مشكلات بعد ملف جنيفر… نحن سعداء لأن يكون هذا الصديق كجزء من مجتمع إنستغرام ”.

واشتهرت أنيستون (50 عاماً) بدور جين في سلسلة مسلسل “ فراندز ” التي نالت شهرة واسعة، ويعد أحد أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية طيلة عشرية كاملة وعلى مدى عشرة مواسم كاملة.

ونشرت أنيستون صورة لها تجمعها بخمسة أصدقاء لها كانوا الطاقم الرئيس المشارك في سلسلة “ فريندز ”، وكتبت: “ والآن نحن أصدقاء على إنستغرام أيضا ”، وإلى جانب أنيستون كل من كورتني كوكس وليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو بيري وديفيد شويمر.

ونالت الصورة بعد يوم واحد من نشرها على أكثر من 12 مليون إعجاب.