نجاة كيت والأمير وليام من الموت في باكستان

إسلام أباد(صدى):

نجا دوق ودوقة كامبريدج، كيت ميدلتون والأمير وليام، من حادثة محققة بعدما اعترضت عاصفة رعدية طائرتهما، ما أدى إلى إحباط الهبوط في مطارين بباكستان اليوم الخميس.

وكان دوق ودوقة كامبريدج على متن طائرة فوياجر، وهي طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، في طريقهما إلى إسلام أباد خلال جولتها التي استمرت خمسة أيام في البلاد عندما تم اعتراض الطائرة عاصفة شرسة.

وقال الأمير وليام، وهو طيار مروحية سابق، إنه وزوجته على ما يرام، وقال مازحا إن المشاكل قد حدثت لأنه كان يقود الطائرة.

كما حاول الطيارون الهبوط في مدينة روالبندي القريبة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك وعادوا إلى لاهور، حيث قضى الزوجان الملكيان اليوم.