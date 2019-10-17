تعرّف على شروط نقل التابع للمنشأة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن خطوات نقل التابع للمنشأة وشروط الحصول على هذه الخدمة.

وأوضحت أن الشروط هي: «أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل».

وتُمكن الخدمة، أصحاب الأعمال من نقل خدمات تابع أو تابعة من فرد إلى منشأة، كما أنها متاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وتشمل شروطها العامة الىتي: ألا يكون لدى المنشأة عمالة رخصة عملها أو إقامتها منتهية، وأن يكون للمنشأة رصيد يسمح بنقل العمالة الوافدة إليها بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر، وأن يكون التابع «الزوج، الزوجة، الأبناء، البنات» قد بلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، وألا يكون التابع أو التابعة من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.