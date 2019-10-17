شاهد.. انطلاق بوليفارد الرياض بحضور جماهيري كبير

علي القحطاني(صدى):

انطلقت مساء اليوم الخميس، موسم الرياض بفعاليات البوليفارد، والتي بدأت بمسيرة ضخمة تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة.

وأظهرت مقاطع فيديو، الحضور الجماهيري الكبير لحضور الافتتاح، وإطلاق الألعاب النارية في أربعة أبراج في العاصمة الرياض.

و تضم منطقة البوليفارد 10 مطاعم ومقاهٍ، و50 محل محلي وعالمي، ومسرح ضخم يستوعب 20 ألف شخص، وأكبر نافورة راقصة بالعالم.

كما يشارك في المسيرة أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، وعرض دبابات هارلي والألعاب النارية.