رئيس الهلال يُقدم 2000 تذكرة للجماهير تقديرًا لعبدالله الشريدة

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، عن تقديم 2000 تذكرة لجماهير الهلال، لحضور مباراته امام ضمك غدًا الجمعة.

وقال رئيس الهلال: «باسمي ونيابة عن مجلس إدارة النادي، وتقديرًا لمن قدّم الكثير لنادي الهلال وساهم في تحقيق البطولات عبدالله الشريدة -رحمه الله- نقدّم ٢٠٠٠ تذكرة لجماهير الهلال لحضور مباراة الهلال ضمك ؛ ونتطلع إلى حضور جماهير الزعيم غدًا ومساندة الفريق في مواجهته الهامة».

ويواجه الهلال ضمك، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يحتل فيه صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.