بالصور.. النصر يواصل استعداداته لمواجهة الرائد

نواف السالم(صدى):

واصل فريق النصر اليوم الخمبس استعداداته لمواجهة الرائد، مساء السبت في القصيم.

وشهدت تدريبات الفريق حضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي، حيث التقى مدرب الفريق روى فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات.

وبدأت تدريبات الفريق بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، وعدد من التدريبات التكتيكية.

واختمم الفريق تدريبات اليوم بمناورة أجربت على منتصف الملعب، حيث انضم لتدريبات الفريق النجم المغربي نور الدين أمرابط.