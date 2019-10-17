شاهد.. الحشود تنتظر بوليفارد الرياض

علي القحطاني(صدى):

أعلن حساب موسم الرياض، وصول فعالية «بوليفارد الرياض» إلى أقصى طاقة استيعابية لها.

وتنطلق بعد قليل، أكبر مسيرة استعراضية في المنطقة بمشاركة 1500 مؤدي بأزياء تنكرية و25 عربة مختلفة.

وتؤكد المسيرة الكرنفالية لموسم الرياض، على قدرة أبناء المملكة على الإنجاز والإبهار، بأعلى مستوى وفي وقت قياسي والإصرار على احتلال مرتبة متقدمة في صناعة الترفيه عالميًا.

ويعتبر موسم الرياض، أضخم مواسم السعودية على الإطلاق، والأضخم في المنطقة.