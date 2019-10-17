بالفيديو.. ردة فعل «لص» بعدما عرضت عليه امرأة عجوز أن يأخذ مالها

برازيليا(صدى):

أظهرت كاميرا مراقبة شمال البرازيل، اقتحام لصوص لسرقة الأموال التي بحوزة موظف في صيدلة.

وعرضت امرأة عجوز ما تحمله من مال للص مسلح خوفاً من أن يؤذيها، لكن الأخير فاجأها بالرفض، حيث قال لها أنه لا يحتج لنقودها، وطبع قبلة على رأسها.

وقال صاحب الصيدلية صموئيل ألميدا إن اللصين دخلوا الصيدلية وطلبوا كل الأموال، بينما المرأة اقتربت بعد ذلك من أحد اللصين وسألته أن يأخذ ما معها من مال، لكنه بدلا من ذلك قبلها، وقال: “ لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك ”.

وأشار إلى أن اللصان سرقا مبلغ يعادل 240 دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية.