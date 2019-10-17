شاهد.. أريج عبدالله تستفز السعوديين بالإعلان عن جنسيتها

الرياض(صدى):

أثارت الإعلامية أريج عبدالله، غضب جمهورها في المملكة، بعدمت نشرت مقطع فيديو لها كشفت فيه عن جواز سفرها، وجنسيتها السورية.

وانهالت التعليقات السلبية على تصرُّف أريج، وذلك عبر وسم «أريج عبدالله تستفز السعوديين»، لادعائها أنها سعودية، وتمارس حياتها الإعلامية كسعودية الأصل.

وتقيم أريج، في المملكة من الصغر ما أكسبها عادات وتقاليد الشعب السعودي، فيما تم اتهامها بأنها تستغل الثقافة السعودية للعمل كإعلامية.