طفل يغتصب طفلا آخر ويسبب له نزيف حاد

مليكة قؤاد(صدى):

ارتكب طفل في الـ 14 من عمره فضيحة اغتصاب مدوية والضحية طفل عمره 6 سنوات

وتعرضت والدة الطفل المعتدى عليه لصدمة قوية بعدما إكتشفت أن إبنها المدعو “ع.س” أصيب بنزيف خطير على مستوى فتحة الشرج، ما جعلها تسرع في نقله الى مستشفى سانية الرمل بتطوان.

وأكدت مصادب أن الطفل وبعد الفحوصات الطبية اتضح أنه تعرض للإغتصاب بشكل متكرر ما جعله يعاني من تعفنات تسببت له في نزيف حاد..

كما أكدت المصادر أن أب الطفل ضحية لجأ إلى للسلطات المعنية يوم الإثنين الماضي، ماجعل السلطات تفتح تحقيقا في بعدما توصلت بالأدلة الطبية