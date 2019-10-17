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شاهد .. رد فعل طفل بعد سماعه صوت والده المرابط في الحد الجنوبي

شاهد .. رد فعل طفل بعد سماعه صوت والده المرابط في الحد الجنوبي
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، رد فعل طفل بعد سماعه صوت والده المرابط في الحد الجنوبي.
ووثق الفيديو، فرحة الطفل وسط زملائه في الروضة بعد سماعه صوت والده الذي كان يُغني له وسط تصفيق بقية الأطفال.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84828 ] نشر منذ 7 ساعات

تمام ..

,, الله ينصر اباك واخوانه المرابطين على الجبهه ، وان يجعل هلاك العدو على ايديهم ، ويردهم لأبنائهم سالمين .. آمين ..

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