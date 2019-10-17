نشر : منذ 7 ساعات 6٬025 2 الاخبار المحلية شاهد .. رد فعل طفل بعد سماعه صوت والده المرابط في الحد الجنوبي عادل الحربي(صدى): أظهر مقطع فيديو، رد فعل طفل بعد سماعه صوت والده المرابط في الحد الجنوبي. ووثق الفيديو، فرحة الطفل وسط زملائه في الروضة بعد سماعه صوت والده الذي كان يُغني له وسط تصفيق بقية الأطفال. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/10/فيديو..-شاهد-فرحة-طفل-وسط-زملائه-في-الروضة-بعد-سماعه-صوت-والده-المرابط-في-الحد-الجنوبي..mp4
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84828 ] نشر منذ 7 ساعات
تمام ..
,, الله ينصر اباك واخوانه المرابطين على الجبهه ، وان يجعل هلاك العدو على ايديهم ، ويردهم لأبنائهم سالمين .. آمين ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14381 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظهم لبعض وينصر جنودنا🙏