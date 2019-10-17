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شاب يمزق جسد زوجة أخيه بـ 13 طعنة لسوء سلوكها

شاب يمزق جسد زوجة أخيه بـ 13 طعنة لسوء سلوكها
القاهرة(صدى):

شهدت محافظة سوهاج المصرية ، حادثة بشعة ، حيث أقدم شاب مصري على قتل زوجة شقيقه ، مٌمزقاً جسدها بـ 13 طعنة لسوء سلوكها.

وكشفت الشرطة المصرية ، تفاصيل الواقعة ، مٌشيره إلى أن المتهم استغل غياب زوج المجني عليها فى العمل، ونفذ جريمته بإصابة المجني عليها بعدة طعنات فى الرقبة والصدر والظهر ، فى الساعات الأولى من صباح أمس، بسبب سوء سلوكها، وألقي القبض على المتهم وبحوزته السكين “سلاح الجريمة” ملطخ بالدماء، واعترف بتفاصيل الجريمة .

وقال المتهم في اعترافاته ، إنه تخلص منها لسوء سلوكها وأنها كانت تستغل سفر زوجها للعمل فى القاهرة وتقيم علاقات محرمة مع أشخاص غرباء من القرية”، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 84836 ] نشر منذ 13 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 10 ساعات

متعوده

[ عدد التعليقات: 29652 ] نشر منذ 3 ساعات

تصرف احمق وقد يكون ضالم لزوجة اخيه

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