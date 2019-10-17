شاب يمزق جسد زوجة أخيه بـ 13 طعنة لسوء سلوكها

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة سوهاج المصرية ، حادثة بشعة ، حيث أقدم شاب مصري على قتل زوجة شقيقه ، مٌمزقاً جسدها بـ 13 طعنة لسوء سلوكها.

وكشفت الشرطة المصرية ، تفاصيل الواقعة ، مٌشيره إلى أن المتهم استغل غياب زوج المجني عليها فى العمل، ونفذ جريمته بإصابة المجني عليها بعدة طعنات فى الرقبة والصدر والظهر ، فى الساعات الأولى من صباح أمس، بسبب سوء سلوكها، وألقي القبض على المتهم وبحوزته السكين “سلاح الجريمة” ملطخ بالدماء، واعترف بتفاصيل الجريمة .

وقال المتهم في اعترافاته ، إنه تخلص منها لسوء سلوكها وأنها كانت تستغل سفر زوجها للعمل فى القاهرة وتقيم علاقات محرمة مع أشخاص غرباء من القرية”، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق .