شاب يغتصب فتاة في شقة مهجورة ويوثق الواقعة

بيروت(صدى):

أقدم شاب في لبنان على اغتصاب فتاة في شقة مهجورة، ثمّ أجبرها على ممارسة أفعال منافية للأخلاق بينما يقوم بتصويرها.

وطلب منها مواعدته وإلّا سينشر صورها، فخضعت الفتاة لمشيئة الشاب، ولاقته قبل أن يعلم والدها بالأمر، فيجبر المعتدي على مرافقته (وابنته) إلى المخفر للإعتراف بما فعل.

.وقد أحيل الشاب على التحقيق فصدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية وأحيل على المحاكمة، بعدما طلب قاضي التحقيق في جبل لبنان في قراره الظني، اعتبار فعله منطبقاً على جناية المادتين 503 و 507 من قانون العقوبات).