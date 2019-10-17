صور تجسسية أولية لشيفرولية بليزر ذات ثلاث صفوفٍ من المقاعد

برلين(صدى):

تداول محبو السيارات ، صور تجسسية لشيفرولية بليزر ذات ثلاث صفوفٍ من المقاعد ، التي التقطها مصورون أثناء إجراء اختباراتها.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قامت شيفرولية في العام الماضي بالكشف عن FNR-CarryAll الإختبارية المبنية على نفس قاعدة عجلات بليزر ولكن حصلت على تصميم سقف مختلف وجاءت ببروز إضافي بعد الإطارات الخلفية. كما حصلت على بعض التعديلات في صندوق الأمتعة الخلفي لتتمكن من استيعاب الصف الثالث من المفاعد.

من المتوقع أن تحمل هذه الفئة إسم بليزر XL. وعلى الرغم من إجراء اختبارات التجارب في مدينة ديترويت في ولاية ميتشيغان إلا أنه من المتوقع أن تكون السيارة مخصصة للسوق الصيني. السوق الذي لا تتوفر فيه السيارات كبيرة الحجم من شيفرولية مثل ترافيرس وتاهو. وإذا صح الأمر فسيكون محرك الـ 4 سلندر تيربو بسعة 2 لتر هو الخيار الوحيد أمام المستخدمين وسيكون مرتبطًا بناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكية.

من المحتمل أن يتم الكشف عن بليزر XL في المستقبل القريب في أحد معارض السيارات الصينية أو خلال حدث خاص.